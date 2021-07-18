فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 مساءً - أعلنت

الشركة المنتجة لفيلم” مش أنا” تعلن مقاضاة الفنانة حلا شيحة، ردا على ما ذكرته بخصوص باقي مستحقاتها

المادية.

وقالت الشركة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك” :” أستاذة

حلا شيحة ما يتبقى من مستحقاتك دفعة الدوبلاچ الذي امتنعتي عنه و هي أقل دفعة مادية

لكي ومحفوظ لكي داخل الشركة” .

وأضافت

الشركة في بيانها الرسمي عبر الصفحة الرسمية، لقد تحدثنا معكم أكثر من مرة لاستلامهم

أو إرسال مفوض من طرفكم لاستلامهم، وذلك رغم امتناعك عن الدوبلاچ وتصوير الأفيش ورفضنا التام لمقاضاتك قانونياً لامتناعك

عنهم، ولكن الشركة من الآن ستتوجه بجميع الإجراءات

القانونية مستشهدة ببنود العقد المبرم، وشكراً.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مقاضاة حلا شيحا بسبب ” مش أنا” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.