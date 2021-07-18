شوف أقوي عروض بنده وهايبر بنده عيد الأضحى المبارك 1442 تخفيضات خيالية

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عمر شويل - جدة أقوي عروض بنده وهايبر بنده عيد الأضحى المبارك 1442 تخفيضات خيالية لمدة 5 أيام يستطيع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية شراء جميع اللوازم الخاصة بالعيد الكبير عيد الأضحى المبارك، فالكثيرون يبحثون عن شراء اللحوم والأضاحي والآخر يبحثون عن المنتجات الغذائية المنزلية التي عليها تخفيضات عالية، ونظرا لارتفاع عملية البيع والشراء قبل عيد الأضحى المبارك يقدم ماركة بنده وهايبر بنده بالسعودية باقات كبيرة من العروض والتخفيضات والمستمرة لمده خمس أيام.

أقوي عروض بنده وهايبر بنده عيد الأضحى المبارك 1442

تحت عنوان أضحيتك عندنا وقبل ساعات قليلة من احتفالات المسلمين بعيد الأضحى المبارك يبحث المسلمين في الأراضي السعودية عن أحدث عروض وتخفيضات ماركة بنده، لذا يمكنك لكل شخص من أي مكان الإطلاع على كل عروض بنده المتميزة الجديدة من خلال تحميل تطبيق بنده على متجر Google play أو من خلال أبل ستور من خلال التطبيق يمكنك التصفح السريع لأحدث العروض، كما يمكنك الدخول علي رابط موقع بنده الرسمي الصفحة الرئيسية للإطلاع على جميع المنتجات المخفضة، فمن أهم العروض الجديدة التي تجد عليها تخفيضات متميزة جدا عروض بنده للشاشات فمن ضمن سلسلة مميزة من تخفيضات بنده هي تخفيضات الأجهزة الإلكترونية.

عروض الأضاحي الجديدة

احدث عروض بنده الخاصة بعيد الأضحى المبارك ضمت الأضحية التي تختلف سعرها على حسب الوزن فكما ذاد وزن الأضحية كلما ذادت سعرها، جاء أهم أسعار الخرفان كالتالي:

سعر خروف وزنه 18 كيلو جرام 1499 ريال سعودي.

قيمة الخروف الروماني الذي يزن 18 ك بسعر 1230 ريال.

سعر الخروف وزن 11 كيلو بسعر 970 ريال سعودي.

قيمة الخروف الذي يزن 10 كيلو جرام سعر 685 ريالاً سعودياً.

سعر خروف وزنه 18 كيلو جرام 1230 ريال سعودي.

قيمة الخروف وزن 23 ك سعره 1750 ريال سعودي.

أما عن أسعار العجول فتصل قيمة العجل الذي يزن 150 ك إلي 200 ك إلي مبلغ يبدأ من 7399 ريال، فيما جاء سعر الجملة 6799 لنفس فئة وزن العجول.

في الختام نتمنى لكم جميعا عيد اضحي مبارك عبر أقوي عروض بنده وهايبر بنده عيد الأضحى المبارك 1442.