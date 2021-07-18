فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أزالت

وزارة السياحة والآثار الونش المعروف باسم “ونش الكرنك”؛ والقائم عند الصرح

التاسع منذ عام 1990 لاستخدامه في إعادة بناء البرج الغربي من الصرح التاسع داخل معابد

الكرنك بالتعاون مع المركز المصري الفرنسي، وذلك في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء،

أثناء زيارته الأخيرة لمدينتي الأقصر وأسوان.

وأوضح

د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن عملية إزالة الونش استمرت خمسة

أيام بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، والتي نقلته إلى البر الغربي من النيل لاستخدامه

في الأعمال الجارية في معبد الرامسيوم، لافتا إلى أن عملية إزالة الونش تمت لوجوده

في مسار الزيارة الخاص بطريق الكباش والذي سيتم افتتاح مشروع تطويره في احتفالية كبرى

قريبا، كما انه يحجب بانوراما الصرح التاسع، حسب البيان الذي تلقت ”

المصريون” نسخة منه.

وأشار

صلاح الماسخ مدير معبد الكرنك، إلى أن هذا الونش هو ونش ثابت محوري يعمل بالكهرباء،

قام المجلس الأعلى للآثار بشرائه لاستخدامه في مشروع فك وتركيب وإعادة بناء للصرح التاسع

بعدما أرتفع البناء الذي كان يتم بواسطة السقالات الخشبية.

وقد

تم الانتهاء من المشروع عام 1999، ومنذ هذا الوقت ظل الونش في مكانه، وقد جرت محاولات

عديدة من قبل المجلس الأعلى للآثار لفكه ونقله.

جدير

بالذكر أن الصرح التاسع يحتوي على كتل أحجار “التلاتات” من عصر الملك اخناتون

والتي استخدمها الملك حورمحب كحشوات بداخل مبنى الصرح التاسع.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: السياحة: إزالة ” ونش الكرنك” الذي كان يحجب رؤية بانوراما الصرح التاسع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.