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تراند الفن: “المحامين”: استمرار إصدار خطابات العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

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نقابة المحامين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت الأمانة العامة بنقابة المحامين، استمرار إصدار خطابات العلاج لأعضائها،  طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من مقر النقابة العامة برمسيس.

قال حسين الجمال،  الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة ـ نقيبًا وأعضاءً، يعلمون مدى أهمية استمرار إصدار خطابات العلاج للمحامين،  وخصوصا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك،  والتي تستمر لمدة ثمانية أيام،  مشيرًا إلى أنه قام بالتنبيه على الموظفين بإدارة العلاج على ضرورة التواجد بصفة يومية لاستخراج الخطابات.

وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، أن خطابات العلاج تستخرج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك،  من مقر النقابة العامة برمسيس،  مناشدًا من يريد استخراج خطاب علاج من المحامين بالتوجه إلى مقر النقابة العامة.

وجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك،  بدأت بنقابة المحامين من السبت الماضي الموافق 17 يوليو وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو،  مع استمرار إدارة العلاج في انتظار خطابات العلاج للمحامين،  من مقر النقابة العامة برمسيس.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المحامين”: استمرار إصدار خطابات العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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