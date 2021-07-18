تراند الفن: “المحامين”: استمرار إصدار خطابات العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - أعلنت الأمانة العامة بنقابة المحامين، استمرار إصدار خطابات العلاج لأعضائها، طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك من مقر النقابة العامة برمسيس.
قال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن مجلس النقابة ـ نقيبًا وأعضاءً، يعلمون مدى أهمية استمرار إصدار خطابات العلاج للمحامين، وخصوصا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تستمر لمدة ثمانية أيام، مشيرًا إلى أنه قام بالتنبيه على الموظفين بإدارة العلاج على ضرورة التواجد بصفة يومية لاستخراج الخطابات.
وأضاف الأمين العام لنقابة المحامين، أن خطابات العلاج تستخرج خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، من مقر النقابة العامة برمسيس، مناشدًا من يريد استخراج خطاب علاج من المحامين بالتوجه إلى مقر النقابة العامة.
وجدير بالذكر أن إجازة عيد الأضحى المبارك، بدأت بنقابة المحامين من السبت الماضي الموافق 17 يوليو وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 24 يوليو، مع استمرار إدارة العلاج في انتظار خطابات العلاج للمحامين، من مقر النقابة العامة برمسيس.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “المحامين”: استمرار إصدار خطابات العلاج طوال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.