تراند الفن: بدء اختبارات القبول بالجامعات الأهلية في جامعة حلوان (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - تفقد الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والنواب الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم الأحد، عمليات التنسيق واستقبال الطلاب لإجراء اختبارات القبول لطلاب الدبلومة الأمريكية والشهادات العربية، وذلك في مراكز الاختبارات الإلكترونية بجامعة حلوان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووفقًا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإجراء اختبارات قبول الطلاب بالجامعات الأهلية في مقر الجامعات الأهلية وفي جامعتين حكوميتين فقط.

وشارك في اللقاء الدكتور هشام فاروق، مساعد وزير التعليم العالي، والدكتور إبراهيم فتحي معوض، رئيس مكتب القبول والتنسيق للجامعات الأهلية، ووفد رفيع المستوى من وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، وذلك لمتابعة اختبارات اليوم الأول لقبول الطلاب بالجامعات الأهلية، كما تابع الأستاذ الدكتور وليد السروجي، عميد كلية الطب اختبارات القطاع الطبي.

وأجرت جامعة حلوان كل الترتيبات التقنية واللوجستية لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور من المناطق التالية (جنوب القاهرة – بني سويف – المنيا – الفيوم – أسيوط – الوادي الجديد – سوهاج – قنا – الأقصر – وأسوان).

وأوضح الدكتور ماجد نجم، القائم بعمل رئيس الجامعة، أن هناك انتظامًا في أعمال إجراءات القبول بالجامعات الأهلية، مؤكدًا الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مُشيدًا بأهمية تطبيق منظومة الاختبارات الإلكترونية من أجل دعم العملية التعليمية، حيث تتيح المنظومة المُساواة بين الطلاب في القبول بالجامعات الأهلية، وتراعي الفروق الفردية بين الطلاب، وتُوفر السرعة والدقة في الحصول على النتائج، مضيفا أنَّ التعليم العالي يشهد نهضة كبيرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث والمعاصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأفادت الدكتورة منى نصر، المدير التنفيذي لمعلومات الجامعة، بأهمية الاستفادة القصوى بتجهيزات مراكز الاختبارات بجامعة حلوان لاستضافه أعمال التنسيق والقبول بالجامعات الأهلية الأربع وهي: “جامعة الملك سلمان الدولية الأهلية، جامعة العلمين الدولية الأهلية، جامعة الجلالة الأهلية، وجامعة المنصورة الجديدة الأهلية”.

وتُجرى اختبارات القبول على فترتين: فترة صباحية وأخرى مسائية، وتكون مدة الاختبار ساعة ونصف، مقسمة على: ساعة بنظام MKCL ونصف ساعة على الإنترنت تُبث من دبي.

كما تابعت الدكتورة سامية جامع، مدير الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، عملية التأكد من وضع بنوك الأسئلة وجميع الأمور التقنية مع مهندسي مركز الحساب العلمي والشركة المنفذة، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق إجراءات السلامة والحماية، وتوفير الكمامات في القاعات وتجهيز غرف خاصة كعيادات بجانب قاعات الاختبارات.

وعملت جامعة حلوان على توفير أتوبيسات وميني باصات أمام البوابة الرئيسة لنقل الطلاب وأولياء الأمور إلى مبنى الاختبارات، كما تم توفير قاعات انتظار بالدور الثاني لأولياء الأمور، وذلك لبث حالة من الهدوء النفسي بين الطُلاب وأولياء الأمور خلال فترة إجراء الاختبارات.

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