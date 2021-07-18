فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 10:09 صباحاً - خضعت

الفنانة ياسمين عبدالعزيز، إلى إجراء عملية جراحية “صعبة” استغرقت عدة

ساعات داخل غرفة العمليات.

وكشف

مصدر مقرب من “ياسمين”، عن آخر التطورات الصحية لها، مشيرًا إلى أن

حالتها “مستقرة”، وتتواجد حاليا في العناية المركزة بأحد المستشفيات الكبرى،

بعد أن خضعت لعملية جراحية استغرقت ساعات.

وأشار

إلى أن “ياسمين عبدالعزيز:، قبل دخولها غرفة العمليات، شددت على المقربين منها عدم

الإفصاح عن أي تفاصيل حول نوع العملية الجراحية في الفترة الحالية، وبناء على رغبتها

تكتم أفراد أسرتها وأصدقاؤها، على نوع العملية الجراحية.

فيما

علق الفنان أحمد حلمي، أحد الأصدقاء المقربين لياسمين عبد العزيز، على العملية، قائلا:”عملية

صعبة”.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ياسمين عبدالعزيز تخضع لعملية جراحية خطيرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.