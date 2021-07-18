تراند الفن: اليوم.. عمر كمال ضيف عمرو أديب في “الحكاية”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - يحل مطرب المهرجانات عمر كمال، اليوم الأحد، ضيفًا على الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “الحكاية”، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة “MBC مصر”.

وروج عمر كمال لحلقته مع عمرو أديب، إذ كتب عبر حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”:”بكرة الأحد إن شاء الله مع الاعلامى الكبير عمرو أديب”



وطرح مطرب المهرجانات مؤخرًا أحدث أغانيه “يلا بطلنا العتاب”، عبر قناته الرسمية بموقع “يوتيوب”.

يُشار إلى أن عمر كمال تعاون مؤخرًا مع الفنانة سمية الخشاب في كليب أغنية “أوعدك”، والذي انتهى بالعديد من الخلافات بينهما، حيث علم “القاهرة 24” من مصادر خاصة أن نجاح الأغنية لم يكتمل بسبب نشوب خلافات بينهما، وذلك بسبب عدم التزام سمية الخشاب ببنود عقد التعاون على هذا العمل، وتحكمها في نسب المشاهدات التي تأتي على الأغنية وأرباحها.

وأضاف المصدر أن سمية الخشاب علاقتها انقطعت تمامًا بمطرب المهرجانات فور طرح الأغنية، كما أنها لم تحاول التواصل معه، مؤكدة أن عمر كمال غضب كثيرًا مما فعلته باعتبارها فنانة لها رصيد كبير من الأعمال الفنية.

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