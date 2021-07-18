تراند الفن: 11 ألف و400 إمام وخطيب لصلاة العيد في مساجد الأوقاف بالشرقية

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية من الاستعدادات اللازمة لصلاة عيد الأضحى بعدد من المساجد الكبيرة بالمحافظة، والبالغ عددها خمسة آلاف وسبعمائة مسجد بنطاق محافظة الشرقية.

وقال الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة اشلرقية، إن المساجد التي تم تخصيصها لصلاة عيد الأضحى هي المساجد الكبرى التي تُقام بها صلاة الجمعة كل أسبوع، منوهًا بأن هناك تعليمات وضوابط صارمة ومُلزمة بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية خلال صلاة عيد الأضحى، أبرزها منع اصطحاب الأطفال وغلق مصليات النساء بمختلف المساجد.

وأوضح حامد، في تصريحت خاصة لـ “القاهرة 24″، أنه تم تخصيص إمام وخطيب رسمي من الأوقاف لكل مسجد من المساجد المُشار إليها لأداء صلاة عيد الأضحى، والتي ستتم تحت إشراف كامل من مديرية الأوقاف بنطاق 31 إدارة فرعية بنطاق المحافظة، لافتًا إلى أن الوزارة سبق وأعلنت ضوابط صلاة عيد الأضحى والوقت المُحدد للصلاة والخطبة، على أن يتم الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المُعلنة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المُستجد.

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