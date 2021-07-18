تراند الفن: وزيرا الرياضة والطيران يستقبلان بعثة الأهلي بالورود في مطار القاهرة

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 09:09 صباحاً - حرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، والطيار محمد منار، وزير الطيران، وعمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في مطار القاهرة، لدى عودتها من المغرب، بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للموسم الثاني على التوالي، والمرة العاشرة في تاريخ النادي، على حساب كايزر تشيفز الجنوب إفريقي.

وحرص وزيرا الشباب والرياضة والطيران على استقبال بعثة الأهلي بباقات من الورود، وتهنئة الفريق على التتويج باللقب العاشر في تاريخ النادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كايزر تشيفز بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة النهائية التي أقيمت أمس السبت بمدينة الدار البيضاء، ليعزز رقمه القياسي للتتويج باللقب، في عشر مناسبات مختلفة، بعدما حقق اللقب الإفريقي في أعوام 1982 و1987 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

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