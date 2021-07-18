تراند الفن: ضبط 20 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج.. 10 آلاف ريال غرامة بحق كل منهم

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - أوضح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ أنه تم ضبط 20 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح لأداء فريضة الحج، واتخذ بحقهم الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ المواطنين والمقيمين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم الحج لهذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية يوم الـ 13 من ذي الحجة، وسيتخذ بحقهم الإجراءات النظامية.

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