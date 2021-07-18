تراند الفن: مدير صندوق مكافحة الإدمان: الصندوق أطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 08:09 صباحاً - قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام برامج التوعية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الصندوق أطلق مبادرة لتوعية المصطافين بأضرار تعاطى المخدرات للتوعية بخطورة إدمان المواد المخدرة، خاصة أن معظم المواطنين في الصيف يتواجدون في الأماكن الساحلية.

وأتابع عسكر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، إن الصندوق لديه 27 مركزا علاجيا لمكافحة وعلاج الإدمان فى 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وأشار عسكر إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأسر كيف يكتشفون إدمان أبنائهم، وكيف يتعاملون مع هذا الأمر، بجانب توعية من وقعوا في مشكلة الإدمان أن هناك علاجا ويتم تقديمه بالمجان وفى سرية تامة.

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