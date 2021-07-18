تراند الفن: الثانوية العامة 2021.. 4 نصائح تساعدك على تحقيق أعلى درجات ممكنة في نظام الامتحانات

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - قالت الدكتورة منى طمان، الاستشاري التربوي والنفسي، إن هناك أدوات ومهارات تساعدك على تحقيق أعلى درجات ممكنة في نظام الامتحانات الجديد، مؤكدة أن مهارات التفكير نستخدمها في حياتنا ليس فقط التفكير أثناء حل الامتحان.

ونصحت طمان بعدد من الخطوات التي يجب اتباعها كما يلي:

1- البحث على أداة مفاتيح الحل لتساعدنا للوصول إلى الاجابة.

2- ترتيب الأولويات “ أدراة المقارنة” والتركيز على ما هو الصح والأصح والأكثر صحة.

3- أداة الاختيار “ ما هي الاجابة الصحيحة”

4- أداة الاحتمالات والبدائل.

وتنطلق، غدًا الأحد، امتحان الشهادة الثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية لمادة الفلسفة والمنطق، حيث يؤدي الطلاب الامتحان في تمام العاشرة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.