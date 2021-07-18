تراند الفن: عبد الرحيم كمال: كتبت “أبناء حورة” بعد حالة الرعب من كورونا (صور)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - أقام السيناريست والكاتب عبد الرحيم كمال حفلا لتوقيع روايته الجديدة ”أبناء حوره” بمكتبة الديوان بمصر الجديدة أمس السبت.

وحرص على حضور حفل التوقيع الإعلامية مني المراغي والفنانة سلمي غريب والمخرج مجدي أحمد علي والمخرجه نيفين على والفنان سامح السيد وعدد من الأدباء والكتاب.

وقال عبد الرحيم كمال لـ “القاهرة ٢٤” إن اهتمامه بكتابة رواية “أبناء حوره” جاء من بعد انتشار فيروس كورونا، والرعب الذي اجتاح العالم وقتها، حيث ترسخت الرواية داخل عقله، وقرر تقديمها للناس على هيئة عمل أدبي مقروء، مشيرا إلى أن ذلك يجعل خيال الجمهور يتفاعل أكثر مع الإبداع.

وتدور أحداث ”أبناء حوره” في إطار خيال علمي يمزج مابين الطير والبشر كما نرى العمالقة ونختبئ من الغيلان وندخل عوالم يمتزج فيها الطير والبشر، من خلال قصة سيدة تدعى “حورة” وأبنائها لنعيش في قاهرة لا تشبه قاهرتنا، ومستقبل لا يشبه حاضرنا، لكن شيئًا واحدًا يربطنا، هو النجاة في الحب مهما تعددت طرائقه.

يذكر أن آخر أعمال السينارست عبد الرحيم كمال الفنية مسلسل “القاهره كابول” من بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومسلسل “نجيب زاهي زركش” بطولة يحي الفخراني والفنانه انوشكا ومحمد محمود.

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