تراند الفن: قصائد عربية.. “إنَّ في الصَدرِ مِن كُلَيبِ شُجونًا” لـ “المهلهل”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - إِنَّ في الصَدرِ مِن كُلَيبِ شُجونًا

هاجِساتٍ نَكَأنَ مِنهُ الجِراحا.

أَنكَرَتني حَليلَتي إِذ رَأَتني

كاسِفَ اللَونِ لا أُطيقُ المُزاحا.

وَلَقَد كُنتُ إِذ أُرَجِّلُ رَأسي

ما أُبالي الإِفسادَ وَالإِصلاحا.

بِئسَ مَن عاشَ في الحَياةِ شَقِيًّا

كاسِفَ اللَونِ هائِمًا مُلتاحا.

يا خَليلَيَّ نادِنا لي كُلَيبًا

وَاِعلَما أَنَّهُ مُلاقٍ كِفاحا.

يا خَليلَيَّ نادِنا لي كُلَيبًا

ثُمَّ قولا لَهُ نَعِمتَ صَباحا.

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