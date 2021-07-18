تراند الفن: رفع 230 طنا من المخلفات الصلبة والقمامة وضبط 81 محضر متنوع خلال النصف الأول من يوليو

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 07:09 صباحاً - واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، برئاسة اللواء ياسر عبد العزيز، رئيس المدينة، الحملات التفتيشية والرقابية والمتابعة المستمرة للجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها الأحياء والقرى، لرفع كفاءة العمل في كافة القطاعات سواء من خلال التقارير التي تعرض، أو المتابعات الميدانية لنواب المدينة، لتقديم خدمة مميزة للمواطن المنياوى.

قال محمد سميح، سكرتير الوحدة المحلية، إن الوحدة المحلية بقرية “بنى محمد سلطان”، تمكنت خلال النصف الأول من شهر يوليو الجاري، فى قطاع البيئة والنظافة من رفع عدد 230 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بالقرية والتوابع، مشيرًا أن تم تحرير عدد 81 محضر وانذار سواء أشغال طريق أو بيئة أو 119 مخالفة قانون البناء.

وأضاف المهندس عبد التواب حسن عبد الغنى، رئيس قسم الإنارة بالقرية، أنه تم صيانة عدد100 كشاف انارة، وعدد 37 محول انارة، وإحلال وتجديد عدد 2 عمود كهرباء فضلا عن شد أسلاك بطول 900متر، موضحا ان قسم التنظيم تمكن من إزالة حالة تعدى دون ترخيص بمساحة 40 متر، ومستمر في المتابعة لوقف البناء العشوائي.

وكان قد، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، برفع درجة الاستعداد القصوى، خلال تلك الفترة، من خلال تكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق ومحلات الجزارة، وأماكن بيع اللحوم والمجازر، ومتابعة تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

وشدد المحافظ، على جميع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، على المتابعة والمرور المستمر على (المخابز- المستشفيات العامة والمركزية -الوحدات الصحية الأسواق -المجازر-الجمعيات الاستهلاكية)، للتأكد من انتظام سير العمل بتلك الأماكن، وتوافر كافة السلع التي تلبى احتياجات المواطنين خلال هذه الفترة، والتأكد من سلامة المراسي، وصلاحية المعديات والمراكب الشراعية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات، والموارد المائية، بالإضافة إلى متابعة الحالة العامة للنظافة، ورفع الاشغالات، بالتزامن مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

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