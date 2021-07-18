تراند الفن: لوحات عالمية.. “تتويج نابليون” لجاك لوي دافيد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 صباحاً - أدمن ‏47 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة

نشاهد اليوم لوحة جديدة بعنوان “تتويج نابليون”، للفنان الفرنسي “جاك لوي دافيد” والذي رسمها في عام 1807، وهي لوحة ضخمة، عرضها عشرة أمتار، وطولها ستة أمتار، رُسمت بأمرٍ مباشر من نابليون بونابرت، وهي تصور لحظات التتويج العظيمة للنابليون، كحاكم لفرنسا، في كنيسة نوتردام، وتظهر في اللوحة أم نابليون، والتي لم تحضر الحفل، لكنه أراد وجودها، ويظهر من خلفه البابا جالسًا على الكرسي، ويظهر أيضًا أخوته، والكاردينال فاش، الكاردينال كابرارا، البطريرك اليوناني، وأمراء نيوشاتيل وبونتي كورفو، والمستشار الفرنسي، ونائب الملك في إيطاليا.

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