تراند الفن: تعرف على مواعيد عمل البنوك اليوم الأحد قبل بدأ أجازة عيد الأضحى

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 06:09 صباحاً - تستقبل البنوك اليوم الأحد العملاء بداية من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 3 عصرا قبل ساعات من بدء إجازة عيد الأضحى.

وكان البنك المركزي أكد أن يوم الأحد القادم يوم عمل منتظم بالبنوك، وأن إجازة عيد الأضحى المبارك لمدة 4 أيام تبدأ من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس المقبل، على أن يستأنف العمل بالجهاز المصرفي من صباح يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 المصرفي. وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي.

وجاء في بيان المركزي تأكيدا على عدم وجود تغيير في أيام إجازة البنوك بمناسبة عيد الأضحى بعد قرار رئيس مجلس الوزراء.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أصدر قرارا بتعديل إجازة عيد الأضحى لتبدأ من غد السبت بدلا من الأحد حتى يوم السبت الموافق 24 يوليو وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال إطلاق المشروع القومي لتطوير الريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

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