تراند الفن: شركة “سويفل”: وجدنا محاضر رسمية متبادلة بين الأطراف والسائق المتهم بمحاولة الدهس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قال مصدر بشركة “سويفل”، إنه بناء على إفادة السائق الخاص بها، فقد حدثت مشادة كلامية أثناء الرحلة المذكورة بين العميلة والسائق قبل استقلالها الرحلة قامت على أثرها باستدعاء زوجها، وتطور الخلاف إلى مشاجرة نتج عنها تهشيم أجزاء من سيارة السائق.
وقد أفاد السائق أنه قام بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المشكو بحقهم و لإثبات تفاصيل الواقعة والأضرار التي لحقت به، لافتًا إلى وجود شهود من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة، و بعد أن شرعت الشركة في التحقيق فقد وجدنا محاضر رسمية متبادلة بين الأطراف، والموضوع بالكامل حاليًا لدى جهات التحقيق المختصة، التي نثق أنها ستقوم بدورها كاملا في تقصي الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.
والواقعة أصبحت حاليا محل تحقيق رسمي لا يجوز معه التدخل أو التعليق، ولذلك فان الشركة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الرسمي للبت في الواقعة، وبالنسبة للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لا نعلم إذا كان يعرض الوقائع كاملة أم لا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شركة “سويفل”: وجدنا محاضر رسمية متبادلة بين الأطراف والسائق المتهم بمحاولة الدهس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.