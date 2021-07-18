تراند الفن: شركة “سويفل”: وجدنا محاضر رسمية متبادلة بين الأطراف والسائق المتهم بمحاولة الدهس

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 05:09 صباحاً - قال مصدر بشركة “سويفل”، إنه بناء على إفادة السائق الخاص بها، فقد حدثت مشادة كلامية أثناء الرحلة المذكورة بين العميلة والسائق قبل استقلالها الرحلة قامت على أثرها باستدعاء زوجها، وتطور الخلاف إلى مشاجرة نتج عنها تهشيم أجزاء من سيارة السائق.

وقد أفاد السائق أنه قام بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر ضد المشكو بحقهم و لإثبات تفاصيل الواقعة والأضرار التي لحقت به، لافتًا إلى وجود شهود من الركاب الذين كانوا على متن الرحلة، و بعد أن شرعت الشركة في التحقيق فقد وجدنا محاضر رسمية متبادلة بين الأطراف، والموضوع بالكامل حاليًا لدى جهات التحقيق المختصة، التي نثق أنها ستقوم بدورها كاملا في تقصي الحقيقة وإعطاء كل ذي حق حقه.

والواقعة أصبحت حاليا محل تحقيق رسمي لا يجوز معه التدخل أو التعليق، ولذلك فان الشركة في انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الرسمي للبت في الواقعة، وبالنسبة للفيديو المتداول على وسائل التواصل الاجتماعي، لا نعلم إذا كان يعرض الوقائع كاملة أم لا.

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