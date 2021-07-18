شوف عروض هايبر بنده على منتجات العناية الكاملة وغيرها وخصم يصل إلى 70% بمناسبة عيد الأضحى

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عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده العديد من العروض والخصومات على جميع السلع المعروضة لديه، كما تتميز عروض هايبر بنده Hyper Panda market بتنوعها، وشمولها العديد من المزايا، لذا يتهافت عليه العديد من الزبائن بشكل يومي، ليصل معدل زيارة كل فرع لديه يومياً إلى آلاف الزائرين، فلا يعد فقط مكان للتسوق، ولكنه أيضاً مكان رائع للترفيه الأسري الكامل للصغير، والكبير، ويمكن أيضاً تناول وجبة غداء شهية هناك ليصبح خروجة ليوم كامل.

عروض هايبر بنده الأسبوعية Hyper Panda

عروض هايبر بنده السعودية ممتده لكل عملاء بندة ماركت حتى عيد الأضحى المبارك، وشاملة جميع المنتجات التي يحتاجها كل منزل، ومنها: خصم خاص على سعر منظف الوجه من بوندس Ponds، كما يتوفر خصم مميز منه على كريم النهار من بوندس ديرما، وعلى قناع هايدرا بومب بخلاصة الشاي الأخضر من غارنييه، وكذلك عرض على منظف الوجه من إس تس إيفيس، وعلى نقشر الوجه بالأرز من ماركة نيفيا Nivia لتنعيم الوجه.

عروض بنده الأسبوعية من موقع بنده

يتميز هايبر بنده بتقديم أفضل العروض على العديد من منتجاته للعناية الكاملة، ومنها: الخصم المميز على الماء المسيلار المنظف الغني من غارنيه، وكذلك على مزيل لمكياج العيون من نيفيا Nivia التفتيح الطبيعي، كما يتوفر خصم خاص على الكريم المرطب من ماركة كريم Creme’، ويتوفر أيضاً لدى ماركت بنده بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية خصم متميز على قناع الوجه من ماريون، وعلى قناع الوجه من ماركة هيمالايا أعشاب، وكذلك الخصم الممتاز على جميع منتجات العناية بالوجه، والبشرة.

عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda

تتنوع عروض هايبر بنده للعناية الكاملة بالجسم، والبشرة، ومنها: الخصم المتميز على سعر الجل المرطب الخفيف بالصبار والمنعش من ماركة فازلين Vasline، كما يتوفر خصم مميز آخر على لوشن الجسم من جرجنز JERGENS، وعلى عبوات هيمالايا لترطيب الشفاه، كما يتوفر لدى هايبر بنده خصم خاص على سعر البودرة المعطرة الساحرة من أنشانتيه enchanteur، كما يتوفر خصم متميز منه على الكريم المرطب من انشانتيه، وعلى لوشن العناية الأساسية من ماركة فازلين.