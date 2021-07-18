تراند الفن: أحمد حمدي يسجل هدف قاتل ويقود مونتريال لهزيمة سينسيناتي في الدوري الأمريكي (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - قاد لاعبنا المصري أحمد حمدي فريقه مونتريال، لتحقيق فوزا قاتلا على حساب سينسيناتي، بنتيجة خمسة أهداف مقابل أربعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من منافسات المجموعة الشرقية في الدوري الأمريكي.

وشارك أحمد حمدي في بداية الشوط الثاني كبديلا، ولكنه نجح في تسجيل الهدف الخامس وهو هدف الفوز لفريقه مونتريال في الدقيقة 87 قبل نهاية اللقاء.

ورفع فريق مونتريال رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثالث بجدول منافسات المجموعة الشرقية.

وتُلعب بطولة الدوري الأمريكي من 27 فريق، ويقسم على مجموعين الأولى غربية مكونة من 13 فريقًا والثانية شرقية مكونة 14 فريقًا، ثم يقام بعد ذلك تصفيات بين المتأهلين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.