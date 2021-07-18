تراند الفن: في يوم تتويج الأهلي.. “ميدو جابر” يحتفل بحنته في الفيوم بفانلة وشورت (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - احتفل ميدو جابر، ابن محافظة الفيوم، لاعب كرة القدم بنادي سيراميكا ونادي الأهلي سابقًا، بحنته بالحديقة الدولية بمدينة الفيوم، بفرقة الدخلاوية والمزمار البلدي في أجواء مُبهجة وفرحة عارمة اجتاحت الجميع في وقت مُتزامن مع فوز النادي الأحمر بالبطولة الإفريقية العاشرة، فكانت الفرحة تكسو الجميع في محافظة الفيوم بفرحة حنة ميدو جابر، وتتويج النادي الأهلي بالبطولة.

وفي مشهد مُبهج على المزمار البلدي، تقدم النجم ميدو جابر، حفل حنته في موكب يخطف الأنظار راكبًا عربة سندريلا الشهيرة يتقدمها حصان أبيض اللون، حتى مدخل القاعة في وسط حضور الأهل والأصدقاء والمشجعين الرياضيين.

ومحمد جابر توفيق الشهير بـ “ميدو جابر”، ابن محافظة الفيوم، ولدَ في 22 من سبتمبر 1992، لاعب كرة قدم بنادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، والنادي الأهلي سابقًا، ودرس أيضًا بكلية الحقوق جامعة الفيوم.

وحقق النادي الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على نظيره كايزر تشيفز بثلاثية دون رد، في المباراة التي ترقبها العديد من جماهير النادي الأهلي، مع كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في نهائي دوري أبطال افريقيا على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.