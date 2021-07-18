تراند الفن: شاب يسرق صندوق تبرعات مسجد بمساكن إسكو بشبرا ويضعه بكيس اسود أثناء الصلاة (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، فيديو لشاب يقف خلف المصلين بمسجد جمال الدين بمساكن اسكوا بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

حيث يظهر الشاب وهو يحمل صندوق تبرعات المسجد، أثناء إقامة الصلاه بالمسجد وقيام المتواجدين بالمسجد بالصلاه، ثم يضع الصندوق داخل كيس أسود ويفر هاربًا.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على من يشاهد الفيديو ويستدل على تلك الشاب الذى سرق أموال وتبرعات المسجد، بضرورة الأرشاد عنه، حتى يتم استعادة تلك الأموال وتوزيعها على المستحقين قبيل عيد الأضحى المبارك.

كما ردد احد المواطنين على تلك الفيديو بقوله “حسبي الله ونعم الوكيل”، حتى المسجد واموال الأيتام يسرقونها.

كما انتقد احد المواطنين تلك السارق الذى يظهر بالفيديو قائلًا:ربنا قادر ينتقم منك.

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