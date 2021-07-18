تراند الفن: كهربا: الروح القتالية سر التتويج.. ولاعبو الأهلي على قلب رجل واحد

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 04:09 صباحاً - أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته وفخره بالفوز بدوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي مع ناديه.

وقال كهربا، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: “الحمد لله على اللقب الثاني الإفريقي لي مع الفريق، من يلعب للنادي الأهلي عليه القتال في كل البطولات، وعلى المستوى الشخصي هذا شرف وفخر لي تمثيل الأهلي في بطولتي إفريقيا متتاليتين”.

واستكمل كهربا: “على الجميع أن ينظر إلى روح وحماس اللاعبين بغض النظر عمن يشارك أو يجلس على دكة البدلاء أو حتى خارج القائمة، فنحن على قلب رجل واحد، وهذا سر تتويجنا ونجاحنا في الحفاظ على اللقب”.

وأتم كهربا حديثه: “والدي هو أول من قمت بتهنئته، وأهدي اللقب العاشر إلى الكابتن محمود الخطيب، تقديرًا لدوره ومجهوده والدوافع التي يمنحها للفريق طوال الوقت”.

وحصل الأهلي على لقب دوري الأبطال، للمرة العاشرة في تاريخ النادي، عقب الفوز على كايزر تشيفز، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على ملعب “محمد الخامس”، بنهائي البطولة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.