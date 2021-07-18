تراند الفن: إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏48 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة

أعلن حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق وعضو نقابة الصحفيين، إخلاء سبيل الكاتب الصحفي جمال الجمل

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