تراند الفن: مصدر أمني يكشف حقيقة اندلاع حريق في مبنى مطبعة البنك المركزي

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أدمن ‏23 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” بشأن نشوب حريق بأحد مباني مطبعة “الأموال” التابعة للبنك المركزي المصري والكائنة بشارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وأكد المصدر عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلًا.

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