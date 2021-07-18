تراند الفن: إنهاء إجراءات إخلاء سبيل الناشطة إسراء عبد الفتاح ووصولها لمنزلها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 03:09 صباحاً - أخلت جهات التحقيق سبيل إسراء عبد الفتاح، في قضية اتهامها بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حسب مصدر قضائي.



وكانت النيابة قد وجهت لإسراء تهم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إليها ‘ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، قبل الإفراج عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك إسراء عبد الفتاح في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، إضافة إلى استخدامها حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف الإخلال بالنظام العام.

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