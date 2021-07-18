تراند الفن: إيداع شخص في الغربية مستشفى الأمراض العقلية أدعى أنه “المهدى المنتظر”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:10 صباحاً - قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية إيداع ” محمد. م. ح” المتهم بادعاء النبوة وأنه المهدي المنتظر، مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية، لإعداد تقرير لبيان مدى حالته العقلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، ألقت القبض على أحد الأشخاص بمركز قطور، يُدعى “محمد م. ح.”، يدعي أنه “المهدي المنتظر “، ويعمل على ترويج أفكار مغلوطة عن الدين الإسلامي.

وكان المتهم أدعى أنه المهدى المنتظر وذلك من خلال تعليق لافته على باب منزله قبل شهر رمضان المبارك مدون عليها “دار المهدى المنتظر الشيخ محمد محمد حبش”، الأمر الذى أثار حالة من الغضب والجدل بين جيرانه وأهالى مركز قطور

وادعى المهدي المنتظر المزعوم في الغربية خلال ظهورة عبر وسائل التواصل، أن المسيخ الدجال سيظهر راكبا دابة، وفسرها بأن هذه الدابة ستكون “طائرة نفاثة” سيجوب بها الأرض من مشرقها لمغربها، وأن الله هو من أذن له بالظهور والإعلان للجميع بأنه المهدى المنتظر.

وزعم “محمد. ح” أنه جلس مع المسيخ الدجال، حيث كان يتردد عليه فى منزله ودخل معه فى العديد من المناظرات، كما ادعى أن المسيخ الدجال حاول إخضاعه ولكنه فشل فى ذلك.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية وتم القبض على المتهم وإحالتة إلى النيابة العامة التى أمرت بحبسة، ثم أصدرت اليوم قرارها سالف الذكر.

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