تراند الفن: سيدة تتهم أشقاء برلماني بسحلها في الأميرية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 02:10 صباحاً - اتهمت “مها.ع” أشقاء طليقها “كريم ع”، بالاعتداء عليها بطريقة وحشية وسحلها في الشارع أمام المارة، باستخدام سلاح ناري.

وقال المحامي هشام صبحي دفاع “مها. ع” إن المتهمين استغلوا منصب شقيقهم عضو مجلس النواب بدائرة الأميرية، واعتدوا على السيدة وسحلوها أمام المارة في الشارع.



وأوضح صبحي في تصريحات لـ “القاهرة 24” أن المجني عليها فوجئت باتصال أحد الجيران يخبرها بوجود مجموعة من أهل طليقها يسرقون “العفش” من شقتها الخاصة، حيث حضرت موكلته إلى مكان الشقة وعندما وصلت اعتدوا عليها وسحلوها مُحتمِين في شقيقهم عضو مجلس النواب.

واستطرد المحامي بأن المتهمين استخدموا سلاحًا ناريًّا، وأطلقوا طلقتين فوق رأس المجني عليها، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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