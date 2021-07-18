تراند الفن: ماذا قالت صحف جنوب إفريقيا بعد فوز الأهلي باللقب القاري العاشر؟

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - توج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه والثانية على التوالي، بعد الفوز على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليةم، على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

سجل ثلاثية الأهلي كلًا من محمد شريف بعد أٍيست من أكرم توفيق، ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل عمرو السولية الهدف الثالث للفريق الأهلاوي، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

ونرصد ردود أفعال الصحف الجنوب إفريقية بعد فوز الأهلي باللقب العاشر له:

قالت صحيفة كيك أوف الجنوب إفريقية: إن بيتسو موسيماني ذهب للتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، لكن حالة الطرد التي تلقاها كايزر تشيفز أثرت على مستواه في الملعب.

الصحيفة الجنوب إفريقية قالت: الأهلي سحق كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا والأمر انتهى بالبكاء البفانا بفانا.

الصحيفة قالت: إن مشوار كايزر تشيفز في دوري أبطال إفريقيا انتهى بشكل مفاجئ، والمباراة انتهت في شوطها الأول بعد حالة الطرد التي تلقاها الفريق، كايزر كان شجاعًا لكنه لم يستطع استكمال المشوار.

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