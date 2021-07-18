تراند الفن: رئيس تحرير “القاهرة 24”: السيسي يرسخ دعائم الجمهورية الجديدة بحياة كريمة لجميع المصريين

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - قال محمود المملوك، رئيس تحرير موقع القاهرة 24: “إن تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة يهدف إلى ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التي تتطلب حياة كريمة جديدة لجميع المواطنين وكيانات ونخب جديدة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الشباب اهتمامًا كبيرًا منذ توليه حكم البلاد، وعمل على تمكينهم تمكينًا حقيقيًّا، وقدم لهم كل غال ونفيس، ووجَّهَ بتدريبهم وتأهيلهم ثم توليهم مناصب قيادية في مختلف التخصصات.

وأضاف المملوك، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “المواجهة”، المُذاع عبر قناة “إكسترا نيوز” أن المشروع القومي “حياة كريمة”، يعتبر أحد أبرز وأهم المشروعات العملاقة في العالم، مؤكدًا أنه بمثابة مشروع القرن.

وفي وقت سابق، أعلنت الدكتورة جهاد عامر عضو مجلس النواب، رئيس لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة، عن تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، وذلك خلال حضورها في المؤتمر الأول للمبادرة الرئاسية حياة كريمة بحضور الرئيس السيسي.

وسبق علم “القاهرة 24″، أن المؤتمر الأول لمشروع “حياة كريمة”، سيشهد إعلان تدشين اتحاد شباب الجمهورية الجديدة خلال الاحتفالية، والتي يحضر بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد كبير من قيادات الدولة، بالإضافة إلى قيادات المبادرة بجميع المحافظات.

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