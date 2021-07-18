تراند الفن: محمد شريف بعد التتويج بدوري الأبطال: “إفريقيا حمراء”

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 01:10 صباحاً - أعرب محمد شريف لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بعد تتويج فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة العاشرة في تاريخه، والثانية على التوالي.

وكتب محمد شريف عبر حسابه الشخصي “فيس بوك”: “إفريقيا حمراء”.

وأحرز محمد شريف هدفًا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وساهم في هدفين، أمام كايزر تشيفز.

وفاز فريق الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا بثلاثية دون رد، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

بهذا الفوز، توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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