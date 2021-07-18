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عمر شويل - جدة رسائل تهنئة عبد الأضحى 2021. كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. والذي لا تفصلنا عن الاحتفال بقدومه سوى ساعات قليلة. حيث سيحتفل المسلمون في شتى مشارق الأرض ومغاربها خلال ساعات بخير يوم طلعت عليه الشمس وهو يوم وقفة عرفات أو يوم الوقفة، بعدها سوف يتم الاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك والذي يتم الاحتفال به في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة كل عام.

رسائل تهنئة عيد الأضحى 2021 وأجمل صور العيد السعيد

يقترن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، مع أداء مناسك الحج، الركن الخامس من أركان الاسلام الخمسة، والتي بني عليها الاسلام، ويطلق على عيد الاضحى المبارك العديد من التسميات، حيث يطلق عليه في عدد من الدول ” العيد الكبير”، وعدد من الدول الأخرى” عيد النحر” وفي دول أخرى يطلق عليه” عيد الأضحى” وهي التسمية الشائعة في أغلب دول العالم العربي والاسلامي، ومع قدوم العيد، يقوم المسلمين بتقديم التهنئة لبعضهم البعض ابتهاجاً بتلك المناسبة سألين المولي عز وجل أن يبارك لهم في أعمارهم وصحتهم، حتي يمكنهم الاحتفال به أعواماً عديدة، ومن رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك هي:-

* كل عام وأنتم بخير. عيد أضحى مبارك.

* تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. كل عام وأنتم إلى الله أقرب.

* كل عيد وأنت لربك طائع, ولنبيك تابع، ولدينك رافع، عيد أضحى مبارك.

* أهنئك بالعيد.. كل عام وقلبك سعيد.

* يا حمام الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه، ويوم عرفه هنيه وفي العيد لاقيه.

* أعاد الله عليكم الاعياد دهوراً وألبسكم من تقواه نوراً عساكم من عواده.

* كل عام وأنتم بخير يجعل عيدكم مبارك.

صور رائعة معبرة عن عيد الاضحى المبارك 2021:-

ويتميز عيد الاضحى المبارك عن عيد الفطر المبارك، بالأضحية، حيث يحرص الملايين من المسلمين إلى التضحية، استجابة لأمر الله عز وجل واقتداءً بسنة الحبيب محمد صلي الله عليه وسلم، ويتم تقسيم الاضحية وفقاً للقسمة الشرعية إلى ثلاث أثلاث، الأول لأهل البيت، والثاني للأقرباء المحتاجين، والثلث الثالث والأخير للفقراء المحتاجين، وفى هذا اقتداءً برسولنا الكريم وأصحابه الأخيار والذين اتبعوه باحسان إلى يوم الدين .