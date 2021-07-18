تراند الفن: الصحة البريطانية: ارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بنسبة 68% خلال أسبوع

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قالت هيئة الصحة البريطانية، اليوم السبت، إن الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، ارتفعت بنسبة 68%، خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا صحيفة “ديلي ميل “البريطانية، حذر الخبراء من أن العدوى ستظل مرتفعة لشهور بعد تجاوز 100 ألف في غضون أسبوعين، وقد تكون هناك حاجة إلى إغلاق جديد بحلول سبتمبر القادم.

وكشفت بيانات رسمية اليوم، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزت بأكثر من الثلثين في أسبوع، حيث حذر الخبراء من أن الإصابات ستظل مرتفعة لعدة أشهر وستكون هناك حاجة إلى إغلاق جديد بحلول سبتمبر.

وتأتي التحذيرات قبل يومين فقط من استعداد إنجلترا للتخلي عن معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي والقيود القانونية للتجمعات يوم الاثنين القادم، الذي يطلق عليه يوم الحرية.

وقال الدكتورجون إدموندز، أستاذ بكلية لندن للصحة والطب الاستوائي والمجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ (SAGE)، للصحيفة إنه مع رفع قيود الإغلاق في إنجلترا يوم الاثنين القادم، سيستمر المرض في الانتشار.

من جانبه أضاف جيريمي هانت، رئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية في مجلس العموم، إن الوضع في المملكة المتحدة خطير للغاية.

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