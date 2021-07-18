تراند الفن: رئيس المحكمة الدستورية: السيسي انتشل مصر مما كانت فيه

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة دار العدالة الدستورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم الذي شرف فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر المحكمة لأداء اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية، هو يوم تاريخي في تاريخ المحكمة ومصر.

وأضاف مرعي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “تحت الشمس” تقديم الدكتور معتز عبد الفتاح عبر قناة “الشمس”، أن “السيسي انتخب من شعبه انتخابًا حرًا نزيهًا”، لافتًا إلى أن السيسي تولى المسئولية حبًّا في مصر، ونجح في أن ينتشل مصر مما كانت فيه.

تابع: “السيسي حمل روحه على كفه رخيصة فداءً لمصر، وفي 8 سنوات نهض بمصر ومصر نهضت به، وتقدم بمصر وارتفع شأنها وتقدمت به، الاثنان متكاملان، السيسي غيّر ملامح الحياة في مصر، ونجح في تأسيس الجمهورية الجديدة مختلفة الملامح عما قبلها”.

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