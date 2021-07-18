تراند الفن: وليد سليمان: فخور بلاعبي الأهلي.. والخطيب قيمة كبيرة نعتز بها

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على كايرز تشيفز الجنوب إفريقي، في المباراة التي أقيمت مساء السبت، على ملعب محمد الخامس بالمغرب، يدعو إلى الفخر.

وأكد وليد إن لاعبي الأهلي قدموا مستوى مميزًا، وتكلل مجهودهم بالتتويج بالبطولة العاشرة، وللمرة الثانية على التوالي، كما أنها البطولة الرابعة في مسيرته مع النادي.

ووجه الشكر لكل زملائه في صفوف الأهلي، مؤكدًا أنهم كانوا حريصين على وجوده معهم في المغرب، مشيرًا إلى أنه فخور بزملائه.

وأشاد وليد سليمان بجهود الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، الذي كان حريصًا بصفة دائمة على مساندة ودعم الفريق، وهو ما يُمثل قيمة كبيرة نعتز بها، ويجعل هناك حالة تركيز شديدة بين اللاعبين.

ووعد وليد سليمان جمهور الأهلي بالاستمرار في حصد البطولات خلال الفترة المقبلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.