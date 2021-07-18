تراند الفن: هل أقنع معز مسعود زوجته حلا شيحة باعتزال الفن؟ والدها يجيب

فنون - كتب امير التهامي في الأحد 18 يوليو 2021 12:09 صباحاً - قال الفنان التشكيلي أحمد شيحة والد الفنانة حلا شيحة إن ابنته لم تقل من قبل إن الفن حرام، مشيرًا إلى أن هناك أيادي هي من وجهت حلا لذلك.

وأضاف أحمد شيحة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية”: “حلا عمرها ما قالت إن الفن حرام دي بنتنا وبنت مصر، لا يجوز أننا نأخد الأمور بالشكل ده، هناك أبعاد أخرى تم الضغط بها على البنت”.

وتابع: “أولا البوست نزل بعد الفيلم بـ21 يومًا، وهذا لا يعني أن ليس له أي معنى إلا أن يكون حالة من حالات الضغوط عليها والله أعلم من الجهة”.

وأكد والد حلا شيحة: “حلا بداخلها فنانة لا تستطيع العيش دون فن عمرها ما غلطت في حد من زملائها بتحب كل الوسط.. هذا الكم من الهجوم خلاني عاوز أعرف إيه الحكاية”.

واستطرد: “هناك أيادٍ أخرى تعبث لأجل عمل كمين لهذه البنت الطيبة المحبة لبلدها حتى يختطوفها مرة أخرى”.

وحول سؤال عمرو أديب لها إذا كان زوجها الداعية معز مسعود هو من أقنعها بذلك أجاب، ممكن يكون هو من أقنعها أنا لا أعلم”.

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