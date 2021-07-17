تراند الفن: “إن أي كابيتال” تستهدف التوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - قال محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إن أي كابيتال” Ni Capital المصرية القابضة، إن الشركة تدرس الاستثمار في قطاع المدفوعات الرقمية، والتوسع في خدمات التمويل الاستهلاكي عبر شركة “تمويلي”.

وكشف متولي في لقاء مع قناة “الشرق” للأخبار، عن وجود خطط للاستثمار في قطاع الإعلام عبر شركتين الأولى لإنتاج الأفلام والأخرى لتوزيع الموسيقى.

وأضاف متولي في حديثه، أن شركته التي تعد الذراع الاستثماري لبنك الاستثمار القومي الحكومي، تركز حاليا على رقمنة كافة خدماتها المالية سواء في السمسرة وغيرها، موضحا أن قيمة محفظة الأصول التي تديرها الشركة تبلغ نحو 1.2 مليار جنيه.

وقال متولي إن الارتفاعات التي تشهدها أسواق السلع الأساسية عالميًا قد تقود لارتفاع التضخم في مصر، ولكن التعافي المرتقب لإيرادات القطاع السياحي في مصر سيحميها من تأثير طويل الأجل لارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وأضاف أن مؤشرات الاقتصاد الكلي في مصر تؤدي إيجابيا، ولكن ذلك لا ينعكس على البورصة، ذلك لأن معدلات الفائدة على الودائع تجعل البنوك في مصر أكثر جذبا للأموال من البورصة، خاصة وأنها تقدم عائدا مضمونا خالي من المخاطر.

ويرى رئيس Ni Capital أن تزايد الاهتمام بإصدارات الصكوك في مصر من شأنه أن يجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب، والذين قد يقبلون أيضا على الاستثمار في سوق الأوراق المالية في حال طرح شركات كبيرة يزيد رأس مالها عن 300 مليون دولار.

واعتبر متولي أن قطاع التقنية المالية بات الأكثر جاذبية سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العملات المشفرة عالي المخاطر فضلا عن عدم قانونيته في مصر، كما أنه يشبه المقامرة.

ولم يستبعد متولي رغم ذلك أن تكون العملات المشفرة هي المستقبل، ولكنه ربط ذلك بإجماع البنوك المركزية عالميا على وجود آلية لربط هذه العملات المشفرة بالعملات المحلية على غرار ما حدث قبل منتصف القرن الماضي عندما تم إلغاء ربط العملات بالذهب وجعل الدولار معيارا بديلا.

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