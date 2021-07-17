تراند الفن: الري: مصر لديها رغبة حقيقية في تحقيق التنمية بإفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - تحدث الدكتور محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، عن العلاقات بين مصر وأشقائها في قارة إفريقيا، من بينها الكونغو، والتي تربطها بمصر علاقات قوية وتاريخية.

وقال غانم، خلال مداخلة هاتفية، على برنامج “الحياة اليوم”، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، إن مصر لديها رغبة حقيقية في تحقيق التنمية بجميع الدول الإفريقية، وأن مصر قدمت مساعدات هامة لدولة الكونغو، تمثلت في إنشاء مركز للتنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية، والذي تم إنشائه في مدينة كنشاسا بمنحة من مصر.

وأضاف غانم، أن المسئولين في دولة الكونغو أعربوا عن سعادتهم بهذا المركز؛ لأنهم كانوا في احتياج شديد له، مشيرًا إلى أن مصر تسعى دائما إلى العمل على كيفية إدارة الموارد المائية، وكيفية استثمارها، وبالفعل كان هناك استقبال كبير لوزير الموارد المائية المصري في كنشاسا، من جانب رئيس وزراء الكونغو والذى تحدث عن العلاقات التاريخية بين الجانبين.

وتابع المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المركز له أهمية كبيرة للغاية، حيث إنه يمكن الجانب الكونغولي من التنبؤ بالأمطار والفيضانات، والتي كانت تسبب الكثير من المشكلات لديهم، مؤكدًا أن مصر أرسلت العديد من المهندسين، الذي عملوا على تدريب المتخصصين هناك على كيفية استخدام النماذج الرياضية، واستخدام الأجهزة، والاستفادة من هذا المركز.

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