تراند الفن: رسميًا.. قفشة أحسن لاعب في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - حصل محمد مجدي قفشة، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، على جائزة أحسن لاعب في مباراة فريقه أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

وفاز الأهلي على منافسه فريق كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا، والتي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب.

بهذا الفوز توج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ10 في تاريخه، والمرة الثانية على التوالي.

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