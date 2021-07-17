تراند الفن: تدريبات لرفع كفاءة المُنقذين بشواطئ الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - نظمت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عدة دورات تدريبية لرفع كفاءة 60 مُنقذا وصقل مهاراتهم بشواطئ الإسكندرية.

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في بيان لها مساء اليوم: إن الدورة تمت على أربع مراحل هي:

المرحلة الأولى في شاطئ “وانلي” المميز، وشملت تدريب فرق إنقاذ شواطئ طاحونة، المندرة السياحي، أنطونيو المجاني، وانلي المميز، علي رفع كفاءة المنقذ البدنية (بالسباحة لمسافة قصيرة وأخذ برهه للراحة)، بهدف أن يكون بكامل لياقته عند وصوله للغريق مما يساعد بشكل أفضل في عملية الإنقاذ.

المرحلة الثانية بشاطئ البوريفاج السياحي، وتشمل تدريب فرق إنقاذ شواطئ العصافرة المميز، إسكندر، جزيرة الدهب السياحي، ميامي العام، أفلاطون، فريسكا المميز، علي كيفية الوصول للغريق، والتخلص من المسكات الخاطئة، “طريقة تعلق الغريق بالمنقذ”، الأمر الذى قد يؤدى إلى غرق المنقذ أيضا، فضلا عن التركيز علي طريقة حمل الغريق بالطريقة الصحيحة للخروج الآمن به.

المرحلة الثالثة شملت شاطئ ستانلي، وتضمنت تدريب فرق إنقاذ شواطئ “سيدي بشر المميز، أدوار الخراط، أبو هيف المميز، إسحاق حلمي المميز، إيناس حقي على كيفية إنقاذ الأطفال وإسعافهم، وهي تختلف تماما عن إنقاذ البالغين.

فيما جرت المرحلة الأخيرة، بشاطئ “رأس التين”، وتضمنت تدريب فرق إنقاذ شواطئ “بحرى المميز، الأنفوشي الشرقي، باب البحر، رأس التين الشرقي، رأس التين الغربي، سيد درويش العام، علي الإنعاش القلبي الرئوي للغرقى متوقفي النبض والنفس.

ويهدف التدريب إلى رفع كفاءة المنقذين والتأكيد علي أن هناك فترة ذهبية للعلاج يجب استغلالها قبل الحكم بوفاة الغريق.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.