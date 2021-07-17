تراند الفن: نهائي إفريقيا.. محمد شريف يُسجل الهدف الأول للأهلي في شباك كايزر تشيفز

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 11:10 مساءً - أحرز فريق الأهلي الهدف الأول في شباك كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة المقامة على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وجاء هدف الأهلي الأول في شباك كايزر تشيفز، عن طريق محمد شريف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق – بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية- حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.

حراسة المرمى: دانييل أكبي

الدفاع: راماهلوي مافهليلي – إريك ماتوهو – دانييل كاردوزو

الوسط: ريف فروسلر – نجابولو بلوم – ويليارد كاتساندي – هابي ماشياني

الهجوم: بيرنارد باركر – سمير نوركوفيتش – نجكوبو

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