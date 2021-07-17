تراند الفن: مهرجان كان.. الفيلم الياباني “Drive My Car” يفوز بجائزة أفضل سيناريو

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - نال الفيلم الياباني “Drive My Car” للمخرج فلوريان زيلر، جائزة مهرجان كان السينمائي كأفضل سيناريو مقتبس، وذلك خلال الحفل السنوي الـ74، والذي يقام حاليا على مسرح لوميير الكبير.

الفيلم مليء بالأفكار والعاطفة، حول نيشيجيما هيديتوشي ممثل ومخرج مسرحي يعيش حياة سعيدة من زوجته الكاتبة المسرحية، التي تختفي في يوم من الأيام بشكل مفاجئ ليجد نفسه واثقًا في الشابة التي تم تعيينها كسائقة.

كما حصل المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو، على السعفة الذهبية الفخرية، وذلك خلال فعاليات حفل ختام الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، على مجمل مسيرته المهنية.

وللمرة الأولى يتنافس في المسابقة الرسمية 24 فيلمًا، وجاء ذلك بعد إلغاء فعاليات الدورة السابقة بسبب جائحة كورونا، وتضم المسابقة مجموعة من أبرز صناع السينما حول العالم، منهم 4 مخرجات للمرة الأولى أيضًا.

ويعود المخرج الياباني ريوسوكي هاماجوتشي، إلى مهرجان كان بعد غياب دام 3 سنوات منذ فيلمه “Asako I & II”، بقصة قصيرة للكاتب المخضرم هاروكي موراكامي بعنوان “Drive My Car”، وهو اسم فيلمه أيضًا المليء بالأفكار والعاطفة، حول نيشيجيما هيديتوشي ممثل ومخرج مسرحي يعيش حياة سعيدة من زوجته الكاتبة المسرحية، التي تختفي في يوم من الأيام بشكل مفاجئ ليجد نفسه واثقًا في الشابة التي تم تعيينها كسائقة.

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