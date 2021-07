تراند الفن: ماركو بيلوتشيو يحصد السعفة الذهبية بمهرجان كان 2021

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - حصل المخرج الإيطالي ماركو بيلوتشيو، على السعفة الذهبية الفخرية، وذلك خلال فعاليات حفل ختام الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، على مجمل مسيرته المهنية.

كما حصلت الممثلة النرويجية رينات رينسف، على جائزة أفضل ممثلة عن دورها فيلم “The Worst Person in the World” للمخرج واكيم ترير، وذلك خلال الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي.

وحصل أيضًا المخرج الفرنسي ليو كاراكس على جائزة أفضل مخرج فى الدورة الـ74 لمهرجان كان السينمائي، وذلك عن فيلمه “Annette” للنجمين ماريون كوتيار وآدم درايفر.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة وCinéfondation عن قائمة جوائزها والأفلام الفائزة بها أول أمس الخميس، وفاز بالجائزة الكبرى فيلم L’ENFANT SALAMANDRE أو The Salamander Child للمخرج ثيو ديجين من بلجيكا ـ وفاز بالجائزة الثانية فيلم CICADA للمخرج يون دايوين من كوريا الجنوبية، فيما ذهبت الجائزة الثالثة لفيلم Love Stories on the Move للمخرجة كارينا جابرييلا من رومانيا، مناصفة مع فيلم CANTAREIRA للمخرج رودريجو ريبيرو من البرازيل.

