تراند الفن: “الأوقاف” تستقبل الدفعة الثالثة من رؤوس الأضاحي

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 10:10 مساءً - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم، استقبال الدفعة الثالثة من رؤوس المواشي، الخاصة بصكوك الأضاحي التابعة لوزارة الأوقاف، بميناء القوات المسلحة.

وأضافت الوزارة أن الدفعة ستنقل أولا للحجر الصحي والطبي للاطمئنان على سلامتها قبل الذبح، ثم إلى حظيرة الإيواء والعلف للبقاء بها حتى عيد الأضحى المبارك، في محاولة منها لطمأنة المواطنين على صكوك الأضاحي التابعة للوزارة.

واختتمت بدعوة المواطنين للمشاركة في شراء صكوك الأضاحي الصادرة عن الوزارة، متمنية للجميع عامًا سعيدا.

يذكر أن صك الأضحية عبارة عن توكيل من المضحى لوزارة الأوقاف، بشراء سهم في الأضحية والذبح عنه، وتصل الصكوك للفئات الأكثر احتياجا والأكثر استحقاقا، ويبلغ سعر صك الأضحية 2000 جنيه مصري، ويستمر التبرع حتى وقفة عرفات، كما يتم الذبح داخل مصر من خلال وزارة التموين، طبقا للشريعة الإسلامية.

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