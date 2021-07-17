نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا extra السعودية أوفر عروض العيد الاضحى وأقوى تخفيضات اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra السعودية أوفر عروض وتخفيضات العيد الاضحى، حيث يعرض متجر اكسترا الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية مجموعة متنوعة من عروض الأجهزة الصغيرة والتي تشمل أجهزة المطبخ ومستلزماته، وأجهزة العناية الشخصية والتي تتيح لكم التألق في فترة العيد بأسعار أقل وخصومات حصرية ولا أروع، كما تتيح نشرة عروض اكسترا المذهلة إمكانية التقسيط والحصول على كافة احتياجاتك من أكثر الأجهزة الكهربائية المتطورة، وتسري العروض من اليوم الموافق 17 يوليو 2021 وحتى 7 أغسطس المقبل، وبذلك تتيح الفرصة أمام العملاء للحصول على منتجاتهم المفضلة بأقل أسعار وأكثر خدمة تقسيط مرونة من حيث طرق الدفع، يمكنكم تصفح العروض فيما يلي.

عروض اكسترا extra السعودية

تشمل عروض اكسترا عروض القلايات الكهربائية والتي تتيح لك إعداد الطعام المقلي والمقرمش خلال دقائق معدودة بكمية زيوت أقل نسبيًا من الكميات المعتادة، كما تتيح لك القلايات الكهربائية الحصول على أفضل نتيجة لكي تستمتع بمذاق مطهي وكامل النضج، وتتيح أيضًا عروض وتخفيضات اكسترا الخصومات على أسعار القلايات بدون زيت، والتي تجعلك تستمتع بمذاق طعام غني بالفوائد وقليل الدسم، مما يساعد على تقليل معدل الكولسترول وتجنب التعرض للنوبات القلبية وأمراض ضيق الأوعية والشرايين، وإليكم أقوى خصومات اكسترا:

عرض قلاية هوائية ذكية بحجم XXL، تعمل على إزالة الدهون، مستشعر ذكي، برنامج الطاهي الذكي، متعددة الإستخدامات بسعر 999 بدلًا من 1639 ريال سعودي.

قلاية هوائية حجم XL تساعد على تقليل معدل الدهون حتى 90%، شاشة لمس، 7 إعدادات للضبط، حفظ السخونة، متعددة الإستخدامات قلي، خبز، شوي وتحميص بسعر 529 بدلًا من 999 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا

يساعدك متجر اكسترا في تحسين مستوى المعيشة من خلال اتباع نظام صحي، وتتيح لعملائها إمكانية إعداد الطعام بمختلف أشكاله وأنواعه خلال دقائق معدودة، حيث توفر لعملائها أفضل أنواع الأجهزة الكهربائية عالية الجودة من حيث خامات التصنيع والإمكانيات التقنية المتطورة، وذلك مقابل أسعار مناسبة، وفي حالة استخدامك لخدمة تقسيط اكسترا يمكنك إمداد فترة سداد القسط الشهري حتى 36 شهر بقيمة رمزية، وإليكم صور العروض:

آلة تحضير اسبريسو فول اوتوماتيك، تحضير 5 أنواع من القهوة، إعداد رغوة غنية، ميزة ضبط النكهة، شاشة لمس، قابلة للغسل في غسالة الصحون بسعر 2589 بدلًا من 3219 ريال سعودي.

عرض على ىلة تحميص الخبز، تسخين الخبز والكرواسون، صينية فتات الخبز قابلة للتنظيف، 8 إعدادات للضبط والتحمير، إذابة الجليد، إعادة التسخين، إيقاف تلقائي بسعر 169 بدلًا من 219 ريال سعودي.

مفرمة لحم وخضروات بقوة 500 وات، شفرات مضادة للصدأ، سهلة التشغيل، تحديد السرعة، وعاء سعة 1.1 لتر بسعر 199 بدلًا من 249 ريال سعودي.

نقلنا لكم نشرة عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية الصغيرة وأجهزة العناية الشخصية بالشعر والبشرة لكلٍ من النساء والرجال، وأضفنا المزيد من التفاصيل حول خدمات تقسيط متجر extra المرنة، والتي تتيح للعملاء الحصول على ما يحتاجونه مقابل قسط شهري بسيط يمتد حتى 3 سنوات، تابعونا لمعرفة المزيد من تخفيضات العيد في جميع متاجر السعودية