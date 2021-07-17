نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم باقي على عيد الاضحى 2021 تعرف على الموعد الرسمي لأجازة عيد الاضحى المبارك في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم باقي على عيد الاضحى 2021 ، من أهم الأمور التي تشغل بال ملايين المسلمين الآن وبدأوا بالفعل التحري عنها منذ بداية شهر ذو القعدة، ولا يوجد أدنى شك بأن موعد عيد الأضحى هو من أهم المواقيت التي لا يمكن التغافل عنها، فالمسلمين جميعهم في مختلف بقاع الأرض ينتظرون ذلك الموعد ويشتاقون له، هذا ومن خلال التقرير التالي نرصد لكم الموعد الخاص وتفاصيل عيد الاضحى المبارك.

كم باقي على عيد الاضحى 2021

تزايد البحث في الفترة الأخيرة من قبل الكثير من المسلمين المترقبين لموعد قدوم العيد على انة كم باقي على عيد الاضحى 2021، ويمكننا القول بأنه وفقاً للحسابات الفلكية والتقويم الهجري أننا بدأنا في العد التنازلي، وما تبقى سوى بضعة أيام محدودة لاستقبال المناسبة العظيمة الذي ينتظرها الجميع من كبير وصغير وغني وفقير، حيث إنه من المقرر أن يصادف موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام يوم الثلاثاء الموافق 10 من ذي الحجة لعام 1441 هجريًا، 20 من يوليو 2021.

كم باقي على عيد الاضحى 2021 فلكيا

عند حساب كم باقي على عيد الاضحى فإنه تشير الحسابات إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر ذو القعدة لهذا العام ستكون 30 يومًا كاملة، لذا تتوافق نهاية ذو القعدة في التقويم الهجري مع تاريخ 19 يوليو 2021 في التقويم الميلادي، وبناء على هذا فإنه كانت غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد الماضي، ويأتي يوم عرفة يوم الاثنين 19 يوليو ويكون العيد في اليوم التالي 20 يوليو يوم العاشر من ذي الحجة ، أي موعد عيد الأضحى المبارك 2021 يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو 2021، وذلك وفقاً الحسابات الفلكية.

تفاصيل تحديد موعد عيد الاضحى المبارك

كم باقي على عيد الاضحى هو السؤال الذي تصدر كافة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، وهنا تجدر الاشارة بأن دار الإفتاء هي المنوطة بتحديد موعد عيد الاضحى ، حيث يحل عيد الأضحى في اليوم العاشر م ذي الحجة وفقاً للتقويم الهجري، وبناء عليه فإن بداية الشهر يثبت برؤية الهلال كغيره من الشهور العربية، ويتم استطلاعه بغروب شمس اليوم التاسع والعشرين من ذو القعدة.