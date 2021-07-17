تراند الفن: مصرع وإصابة 4 أشخاص خلال تطهير بيارة صرف صحي بالغربية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون، أثناء تنظيف بيارة صرف صحي بقرية فرسيس التابعة لمركز ومدينة زفتى في محافظة الغربية، وتم انتشال الجثة ونقل المصابين إلى مستشفى زفتى العام.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية فرسيس التابعة لمركز زفتى يفيد بمصرع شخص يدعى “عمر. ع. خ” يبلغ من العمر 36 سنة، مقيم بقرية فرسيس، وإصابة كلا من “محمد. م”، “طاهر. م”، “هشام. ا”، وذلك أثناء تنظيف إحدى بيارات الصرف الصحي بالقرية.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية والأجهزة التنفيذية إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات أنه عند وجود سدة في إحدى بيارات الصرف الجديد، حاول الأهالي تسليكها مما أدى إلى مصرع أحدهم وإصابة الآخرين، وتم نقلهم جميعا إلى مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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