تراند الفن: محامي متحرش المعادي: قبول نقض موكلي وجلسة محاكمته قريبا

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - كشف هيثم صقر، محامي محمد جودت، المتهم بخطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات تحت الإنشاء بميدان الحرية بمنطقة المعادي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “طفلة المعادي”،

عن قبول الطعن بالنقض على الحكم الصادر ضد المتهم بالحبس 10 سنوات، لافتا إلى أنه سيتم تحديد جلسة لنقض الحكم خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 27 أبريل الماضي، حكمت محكمة جنايات القاهرة، على متحرش المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامه بخطف طفلة وهتك عرضها في القضية التي عرفت إعلاميًا باسم التحرش بطفلة المعادي.

وصدَر الحكم برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، وعضوية المستشارين أشرف محمد عيسى ومحمد محمد محيي الدين وكامل سمير كامل وأمانة سر شريف محمد علي ومحمد فاروق.

وأحال النائب العام محمد جودت، للمحاكمة في مارس الماضي بتهمة خطف وهتك عرض طفلة بأحد العقارات في المعادي.

البداية كانت عندما تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطعا مصورا من كاميرات مراقبة لأحد معامل التحاليل يظهر محاولة رجل هتك عرض طفلة تبيع المناديل، في أحد الإشارات حيث خرجت فتاة من المعمل وقامت بتعنيفه وطرده ليخرج في الحال.

وأثار هذا المقطع غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكّنت قوات الأمن من أعمالها حتى ضبط المتهم في أقل من 24 ساعة، وتوالت النيابة العامة التحقيقات حتى تمّت إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.

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