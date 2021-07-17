تراند الفن: بلدية «صبيا» تعتمد خطتها الميدانية لعيد الأضحى المبارك

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - تنظيما للعمل وزيادة للطاقة الرقابية، اعتمدت بلدية محافظة صبيا خطة أعمالها الميدانية استعدادا لعيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك بتكثيف الجولات ومتابعة المحلات المتعلقة بالصحة العامة والمحلات التجارية، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية، ومتابعة أعمال الذبح في المسالخ والمطابخ المؤهلة والحاصلة على تراخيص نظامية سارية المفعول وشهادات صحية لجميع العاملين، مع إلزامهم بالتقيد بعمليات التطهير والتعقيم ووضع ملصقات التباعد الجسدي.

من جانبه أوضح رئيس بلدية صبيا المهندس هادي بن علي الدغريري، أن البلدية رفعت درجات الاستعداد لعيد الأضحى المبارك، من خلال خطة لتنفيذ أعمالها الميدانية على المحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمحلات التجارية وأسواق المواشي والمسالخ والمطابخ لمواجهة الاقبال المتزايد، لضمان الذبح وفقا للاشتراطات الصحية السليمة، والتخلص من الذبح العشوائي خارج المسلخ في أيام العيد المبارك، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق البروتوكولات الاحترازية والوقائية وإلزامهم بعمليات التطهير والتعقيم ووضع ملصقات التباعد الجسدي على الأرضيات تفاديا للتجمعات.

ولفت المهندس “الدغريري” إلى أن البلدية تقوم بتهيئة الميادين والحدائق العامة، والعمل على نظافة مصليات العيد والأحياء والشوارع والطرق الرئيسية والفرعية، والعمل أيضا على مكافحة الحشرات والقوارض ومباشرة الشكاوى والبلاغات الواردة عن أي ملاحظات عبر رقم البلاغات 940 وهي أعمال ستنفذ بشكل مكثف وعلى فترتين صباحية ومسائية تنظيما للعمل وزيادة للطاقة الرقابية من أجل صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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