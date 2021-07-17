تراند الفن: الإسماعيلي يواصل تدريباته الجماعية قبل معسكر الإسكندرية

فنون - كتب امير التهامي في السبت 17 يوليو 2021 09:09 مساءً - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، تدريباته الجماعية استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي يستهلها الفريق بمواجهة بيراميدز 2 أغسطس المقبل.

بدأ المران بتدريبات بدنية شاقة، لرفع المعدلات البدنية للاعبي الفريق، خلال فترة التوقف، فيما تطرق المران لتدريبات خططية على سرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم، بجانب التسديدات على المرمى والكرات العرضية.

واختتم المران بتقسيمة حماسية، تخللها بعض التعليمات الفنية للاعبي الفريق.

وأدى ثنائي الفريق محمد حسن ومحمد الشامي، تدريبات تأهيلية منفردة على هامش المران، فيما شارك الشامي بجزء من تدريبات الفريق الجماعية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي وديًا، عصر غد الأحد، ضمن سلسلة الوديات التي يخوضها الفريق خلال فترة التوقف.

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